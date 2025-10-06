Тысячи домов остались без света из-за сильной метели в российском регионе

В Иркутском районе без электроснабжения остались восемь населенных пунктов и девять садоводческих товариществ, что в общей сложности затронуло 2 156 домов, где проживает свыше восьми тысяч человек. В самом Иркутске, в Правобережном округе, зафиксировано аварийное отключение, оставившее без света 2 723 частных дома, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.