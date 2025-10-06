Тысячи домов остались без света из-за сильной метели в российском регионе

Сильный снегопад, обрушившийся на Иркутскую область, вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии, оставив без света более 4,8 тысячи жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, отметив, что отключения затронули Правобережный округ Иркутска и прилегающие районы.
В Иркутском районе без электроснабжения остались восемь населенных пунктов и девять садоводческих товариществ, что в общей сложности затронуло 2 156 домов, где проживает свыше восьми тысяч человек. В самом Иркутске, в Правобережном округе, зафиксировано аварийное отключение, оставившее без света 2 723 частных дома, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
Энергетические компании также сообщили о локальных нарушениях электроснабжения в Шелехове и Шелеховском районе. По словам губернатора, восстановительные работы начнутся поэтапно после стабилизации погодных условий и проверки линий электропередачи и оборудования.
Из-за непогоды на федеральной трассе Р-258 «Байкал» временно ограничено движение грузового транспорта и автобусов. Меры введены для обеспечения безопасной обработки дорожного полотна. На участке с 45-го по 100-й километр работают три комбинированные машины, которые проводят противогололедную обработку.
По данным регионального управления МЧС, в ночь с 5 на 6 октября в области наблюдалось резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, метель, мокрый снег и образование снежного наката, осложнившего движение на трассах и в населённых пунктах.
