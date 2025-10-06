Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении нефтепродуктов

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из ОАЭ подозреваемого в незаконном обороте нефтепродуктов.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Он скрывался два года и был объявлен в международный розыск, мужчину намерены привлечь к уголовной ответственности.

Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022—2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге.

отметили в Генпрокуратуре

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. В 2024 году соучастник данного преступления осужден к лишению свободы, сообщили надзорные органы. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.