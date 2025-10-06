Из ОАЭ в Казахстан экстрадировали подозреваемого в хищении нефтепродуктов

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. В 2024 году соучастник данного преступления осужден к лишению свободы, сообщили надзорные органы. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.