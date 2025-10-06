В акватории Берингова моря ожидается шторм: МЧС распространило экстренное предупреждение

В сообщении ведомства, со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывается, что в первой половине ночи 8 октября в Беринговом море в Олюторском муниципальном районе ожидается возникновение опасного волнения моря. Высота волн может достигать от восьми до девяти метров. Прогнозируется, что это явление сохранится до утра 8 октября.