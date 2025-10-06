В акватории Берингова моря ожидается шторм: МЧС распространило экстренное предупреждение

В акваториях Берингова моря прогнозируются волны высотой до девяти метров. Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
В сообщении ведомства, со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывается, что в первой половине ночи 8 октября в Беринговом море в Олюторском муниципальном районе ожидается возникновение опасного волнения моря. Высота волн может достигать от восьми до девяти метров. Прогнозируется, что это явление сохранится до утра 8 октября.
В регионе отмечается повышение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут быть связаны с авариями и повреждениями судов. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной осторожности. При этом уточняется, что для населенных пунктов, расположенных на побережье, волнение моря прямой угрозы не представляет.
Прежде на Камчатке вновь произошло ощутимое землетрясение. Его магнитуду оценили в 7,2 балла. В связи с этим в регионе объявили угрозу появления цунами. Региональное ГУ МЧС предупредило жителей о возможных подходах волн до 1,5 метра.