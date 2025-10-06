Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 251 дрон над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 251 беспилотник. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 40 дронов сбили над Республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской, 17 — над Воронежской и 11 — над Краснодарским краем. По восемь беспилотников перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, а по одному — над Липецкой областью и Московским регионом.
Кроме того, силы ПВО ликвидировали 62 беспилотника над акваторией Черного моря и еще пять — над Азовским морем, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи. Очевидцы описали характерный звук пролетающих дронов на окраине.