Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 251 дрон над регионами России

По данным ведомства, 40 дронов сбили над Республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской, 20 — над Нижегородской, 17 — над Воронежской и 11 — над Краснодарским краем. По восемь беспилотников перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, а по одному — над Липецкой областью и Московским регионом.