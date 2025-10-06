Видео ночного землетрясения появились в Казнете

Сильнее всего землетрясение ощущалось в Таразе и девяти населенных пунктах Жамбылской области — здесь расчетная интенсивность составила 4 балла. В Шымкенте, Туркестане и других районах Туркестанской области — от 3 до 2 баллов.
После землетрясения при МЧС был создан оперативный штаб и открыта горячая линия. В МЧС отмечали, что обстановка в регионах стабильная.
Тем временем казахстанцы в соцсетях делятся видео, на которых запечатлены последствия подземных толчков.
В соцсетях также появилась информация, что подземные толчки ощутили даже в Астане, однако в МЧС ее опровергли.
«Не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Что делать при землетрясении?
Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.
Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.
Необходимо уже сегодня подготовить «тревожный чемоданчик». Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.
Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив «тревожный чемоданчик».
Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:
- не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении;
- отойдите от мебели, окон, люстры;
- найдите укрытие — «треугольники жизни» (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками);
- покиньте здание (в многоэтажных домах — после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее;
- при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество;
- возьмите «тревожный чемоданчик», где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток
и т. д.;
- при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
«Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее ⅓ от высоты здания)», — отмечают в ДЧС.
После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.
Услышав сигнал «Внимание всем!», нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в «тревожном чемоданчике», и действовать согласно полученной инструкции.