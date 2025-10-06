Над Донецком произошел мощный взрыв, ВС РФ разбивают элитную группировку Украины: карта СВО 6 октября

Российская армия значительно улучшила положение в ДНР, продвинувшись сразу по нескольким направлениям и освободим пять населенных пунктов. В Красноармейске ВС РФ уничтожают группировку противника, в Купянске — продвигаются за центр города и по железной дороге. Американские СМИ признали, что противоракетный комплекс Patriot не справляется с перехватом российских ракет. Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению — над Донецком был слышен взрыв, а в результате атак Киева по Белгородской области там произошли перебои с электроснабжением, из-за чего около 40 тысяч человек остались без света. Об расстановке сил на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.