Над Донецком произошел мощный взрыв, ВС РФ разбивают элитную группировку Украины: карта СВО 6 октября

Российские бойцы уничтожают элитную группировку ВСУ под Красноармейском.
Российская армия значительно улучшила положение в ДНР, продвинувшись сразу по нескольким направлениям и освободим пять населенных пунктов. В Красноармейске ВС РФ уничтожают группировку противника, в Купянске — продвигаются за центр города и по железной дороге. Американские СМИ признали, что противоракетный комплекс Patriot не справляется с перехватом российских ракет. Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению — над Донецком был слышен взрыв, а в результате атак Киева по Белгородской области там произошли перебои с электроснабжением, из-за чего около 40 тысяч человек остались без света. Об расстановке сил на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
Легенда карты Фото: URA.RU.
ДНР.
Армия России существенно улучшила положение на краснолиманском и северском направлениях за минувшую неделю, освободив при этом пять населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское и Северск Малый. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он добавил, что при этом ВСУ сосредоточились на обороне. «Количество контратак украинских боевиков снизилось почти в два раза», — сказал эксперт.
Взрыв над Донецком.
Мощный взрыв произошел вечером 5 октября над Донецком. Очевидцы услышали его в северо-западной части города в промежуток между 21:25 и 21:30 по московскому времени.
Северское направление.
ВС РФ продвигаются к СеверскуФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Российские бойцы группировки войск «Юг» освободили село Кузьминовка в районе города Северск — от него село удалено всего на шесть километров. Вокруг города постепенно формируется «полукотел». По некоторой информации, российские бойцы подошли к Северску с севера, а также они наступают с юга, со стороны села Выемки, Федоровки и Звановки. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.
В Кузьминовку военнослужащие России пробирались по два-три человека, прячась под маскировочным антидроновым пончо. Об этом рассказал боец с позывным Гермес, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. «В ночное время на промежуточной точке наших бойцов “двойками” и “тройками” заводили под пончо, чтобы противник, если ведет разведку в небе, не увидел наших бойцов, которые идут на задачу», — отметил Гермес. После того как передовые отряды закрепились на точках, по позициям ВСУ ударили артиллерия и дроны, выбив противника из укрепрайонов.
Также за прошедшую неделю ВСУ потеряли около 4,6 тысячи бойцов убитыми и ранеными на рубежах ЛНР. Наибольший ущерб был нанесен на северском направлении и в районе Серебрянского лесничества. За этот период было уничтожено семь танков, 38 артиллерийских орудий, 51 станцию РЭБ, 110 боеприпасов, горючего и материальных средств, а также почти 280 боевых машин, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Красноармейское направление.
Бойцы ВС РФ разбивают элитное подразделение Украины «Скала» под Красноармейском (украинское название — Покровск) из-за отсутствия у них ротации. «Нам говорили, что через две недели будет подмена. Нас из-за этого разбили, просто разбивают, погибают наши все», — отметил пленный боец подразделения Евгений Вирек, его слова приводит ТАСС.
«Скала», развернутая под Красноармейском, несет «очень ужасные» потери, добавил другой пленный из этого подразделения, Михаил Челенко, в беседе с агентством. «Наше командование нам ничем не помогает», — сказал он, подчеркнув, что у них ограничены поставки провизии, медикаментов, радиотехники.
Бронь от мобилизации ВСУ.
На Украине стоимость «откоса» от принудительной мобилизации стоит примерно 10−15 тысяч долларовФото: Официальный портал Киева.
Стоимость брони от армии на Украине стоит от 10 до 15 тысяч долларов (800 000−1 200 000 тысяч рублей). А после мобилизации можно договориться с командирами и остаться в тылу, отметил Челенко в беседе с ТАСС. Сам Челенко сдался под Красноармейском, когда его отряд окружили российские бойцы.
Уничтожение Starlink.
Военнослужащие России уничтожили три станции спутникового интернета Starlink и 14 пунктов управления беспилотниками за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Алексей Яковлев. «В течение суток противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину “Козак”, 8 автомобилей, склад материальных средств, пункты боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией», — отметил Яковлев.
Patriot не справляются с перехватом российских ракет.
Элитные американские ракетные комплексы Patriot не справляются с перехватом баллистических ракет России. При этом данный комплекс является единственным надежным перехватчиком ракет, пишет The Washington Post. Специалисты издания объяснили это тем, что РФ модернизирует свое оружие для обхода американских систем. Для создания хотя бы подобия воздушной защиты для Украины, ей потребуются десятки Patriot, и эту потребность не смогут закрыть ни Израиль, поставивший недавно Киеву такие комплексы, ни европейские страны, собравшиеся передать Киеву таковые в течение осени.
По сообщениям Financial Times, Россия модернизировала высокоточные ракеты, применяемые для ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины, и сделала их гораздо менее уязвимыми к Patriot. По данным издания, за месяц эффективность перехвата российских «Кинжалов» и «Искандеров» американскими комплексами снизилась с 37% до 6%.
Харьковская область.
Российские войска ликвидируют противника в КупянскеФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Купянское направление.
Командование ВСУ отправляет техников и танкистов в качестве штурмовиков на передовую из-за больших потерь в Купянске. Об этом рассказал пленный украинский командир Святослав Дорош, его слова передает Lenta.ru. Он отметил, что под Купянском и Красноармейском бойцы ВС РФ ликвидировали почти 40% 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
После взятия под контроль ж/д станции «Эстакадная» российская армия продвигается дальше. ВСУ предпринимают попытки контратаковать на севере и юге города, отмечает telegram-канал WarGonzo.
Удары ВСУ по Белгороду.
Из-за атаки беспилотников Украины по Белгородской области там наблюдаются перебои в энергоснабжении. Около 40 тысяч человек в семи муниципалитетах региона остались без света. В частности, ЛЭП перебита в районе села Николаевка из-за взрыва FPV-дрона. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на местах повреждений работают специалисты, они восстанавливают подачу электроэнергии. Глава региона добавил, что больницы перешли на резервное питание. Слова Гладкова публикует «Пятый канал».