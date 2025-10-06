В Феодосии временно перекрыли движение по Керченскому шоссе

«Из-за сложившейся ситуации временно ограничено движение по Керченскому шоссе (начиная от кафе “Изба”) и улице Федько (от автостанции). Автобусы маршрута 4 курсируют между Центром и Автовокзалом, а также между Приморским и железнодорожным переездом», — уточняется в сообщении.