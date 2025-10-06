Ричмонд
В Феодосии временно перекрыли движение по Керченскому шоссе

Автобусы по маршруту 4 следуют из центра города до автовокзала и обратно.

Источник: Правительство Республики Крым

В Феодосии временно приостановлено движение по Керченскому шоссе и улице Федько, информирует администрация города в своём Telegram-канале.

«Из-за сложившейся ситуации временно ограничено движение по Керченскому шоссе (начиная от кафе “Изба”) и улице Федько (от автостанции). Автобусы маршрута 4 курсируют между Центром и Автовокзалом, а также между Приморским и железнодорожным переездом», — уточняется в сообщении.

Ранее в крымской Феодосии на территории АО «Морской Нефтяной Терминал» было ликвидировано возгорание резервуара с остатками дизельного топлива.