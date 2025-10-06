Возбуждено уголовное дело после ДТП с подростком в Сестрорецке

Напомним, авария произошла вечером 4 октября на улице Володарского в Сестрорецке. 15-летний школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 37. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить подростка, однако следовавший за ним автомобиль Chery Arrizo 8 скорость не сбросил и сбил парня.