Возбуждено уголовное дело после ДТП с подростком в Сестрорецке

Полиция возбудила уголовное дело по факту тяжелого ДТП с подростком, переходившим дорогу в Сестрорецке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, авария произошла вечером 4 октября на улице Володарского в Сестрорецке. 15-летний школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 37. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить подростка, однако следовавший за ним автомобиль Chery Arrizo 8 скорость не сбросил и сбил парня.
— От сильного удара пострадавший отлетел на несколько метров. Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Подростка с тяжелыми травмами госпитализировали, — добавили в полиции.
За рулем иномарки находился 25-летний гражданин Таджикистана. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.