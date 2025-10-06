Ранее Зеленский заявлял, что не намерен возглавлять страну в мирное время. Помимо этого, глава Украины обещал обратиться в Верховную Раду для проведения выборов после принятия соглашения о прекращении огня. Также жители Украины подтверждали, что Зеленский уже не вызывает у них доверия из-за невыполненных обещаний. Об этом сообщало RT.