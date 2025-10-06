Ричмонд
Экстренное предупреждение из-за мощного шторма объявили в российском регионе

В акваториях Берингова моря ожидаются волны высотой до девяти метров, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение.

В акваториях Берингова моря ожидаются волны высотой до девяти метров, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По сведениям, полученным от Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу внешней среды, в начальный период ночи 8 октября в географической зоне под номером 11292, находящейся в пределах Олюторского муниципального района, ожидается опасное морское волнение, при котором высота волн будет варьироваться от восьми до девяти метров. По данным агентства, штормовые условия сохранятся до утренних часов 8 октября.

Жителей Камчатки предупреждают о значительном увеличении вероятности возникновения кризисных ситуаций в регионе, связанных с повреждениями и авариями, затрагивающими морские суда. В связи с этим, капитанам судов и руководителям судоходных компаний настоятельно рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности и внести корректировки в планируемые маршруты плавания.

В то же время, представители Министерства чрезвычайных ситуаций подчеркнули, что для населенных пунктов, расположенных в прибрежной зоне, угроза, исходящая от штормового волнения, отсутствует.

Читайте также: Тысячи домов остались без света из-за сильной метели в российском регионе.

