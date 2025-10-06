Экстренное предупреждение из-за мощного шторма объявили в российском регионе

По сведениям, полученным от Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу внешней среды, в начальный период ночи 8 октября в географической зоне под номером 11292, находящейся в пределах Олюторского муниципального района, ожидается опасное морское волнение, при котором высота волн будет варьироваться от восьми до девяти метров. По данным агентства, штормовые условия сохранятся до утренних часов 8 октября.