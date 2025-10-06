ВСУ не набрали штурмовиков под Сумами из-за массового дезертирства

Ранее украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что с февраля 2022 года из ВСУ дезертировало 265 тысяч военнослужащих. Общее число дезертиров приближается к 400 тысячам, передает «Царьград». Только за первые восемь месяцев текущего года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части.