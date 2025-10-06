Мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Московской области

В подмосковном Подольске мужчина жестоко избил собаку-инвалида во дворе жилого дома. Об этом сообщили жители, которые требуют привлечь его к уголовной ответственности.
Инцидент произошел на улице Юбилейной. По одной из версий, хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, ненадолго оставила питомца на улице, пока заходила домой за одеждой для ребенка. В это время к собаке подошел нетрезвый мужчина. После того, как животное укусило его, он вытащил его из коляски, а собака в испуге попыталась уползти.
По словам очевидцев, мужчина несколько раз ударил собаку ногой, бросил ее о землю, а затем спокойно направился в подъезд. Животное, по предварительным данным, выжило, однако характер полученных травм пока не уточняется.
Жильцы дома обратились в полицию и настаивают на возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными, передает Telegram-канал Shot.
До этого неизвестному мужчине не понравилось присутствие кота в подъезде дома в районе Некрасовка. Он решил избавиться от пушистого и пинками выгнал его на улицу. Инцидент не оставил равнодушными прохожих, которые начали выяснять, почему мужчина покалечил животное. По словам злоумышленника, «он просто оказался рядом».