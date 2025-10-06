Мужчина избил собаку-инвалида во дворе жилого дома в Московской области

Инцидент произошел на улице Юбилейной. По одной из версий, хозяйка животного, у которого не работают задние лапы, ненадолго оставила питомца на улице, пока заходила домой за одеждой для ребенка. В это время к собаке подошел нетрезвый мужчина. После того, как животное укусило его, он вытащил его из коляски, а собака в испуге попыталась уползти.