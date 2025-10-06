Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей

По данным следствия, в апреле иностранец, находясь в Казахстане, договорился о покупке драгметаллов. Он перевел неизвестному посреднику по имени Рашид 90 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей), после чего прибыл в Благовещенск. Он забрал из тайника возле кафе на улице Пионерской пластиковый пауэрбанк, внутри которого находился слиток. Как показала экспертиза, общая его масса составила 1061,9 грамма, из которых 1058,18 грамма — химически чистое золото и 1,49 грамма — серебро. Общая стоимость драгметаллов по курсу ЦБ РФ на день изъятия составила более 9,3 миллиона рублей.