Житель Башкирии попался на угоне отечественной легковушки

По данным ГАИ республики, накануне в дежурную часть ОМВД России по Благовещенскому району поступила информация об угоне «ВАЗ-2114» по улице Прудовой в селе Богородское. Стражи порядка приступили к розыску авто: вскоре задержали угонщика и обнаружили машину. Выяснилось, что отечественная легковушка приглянулась 30-летнему местному жителю. Он рассказал, что автомобиль, припаркованный возле дома, был открыт, а ключи оставлены хозяином в замке зажигания.