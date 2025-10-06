Ричмонд
Житель Башкирии попался на угоне отечественной легковушки

Сотрудники госавтоинспекции раскрыли угон автомобиля в Благовещенском районе.

По данным ГАИ республики, накануне в дежурную часть ОМВД России по Благовещенскому району поступила информация об угоне «ВАЗ-2114» по улице Прудовой в селе Богородское. Стражи порядка приступили к розыску авто: вскоре задержали угонщика и обнаружили машину. Выяснилось, что отечественная легковушка приглянулась 30-летнему местному жителю. Он рассказал, что автомобиль, припаркованный возле дома, был открыт, а ключи оставлены хозяином в замке зажигания.

Мужчину задержали, а «ВАЗ» поместили на спецстоянку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об угоне транспортного средства.