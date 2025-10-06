В Челябинске иномарка врезалась в столб на островке безопасности

Авария произошла сегодня, 6 октября, в 08:30, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Совершавший перестроение в левый ряд 32-летний водитель «Ford Focus» «подрезал» ехавший прямо «Chevrolet Lanos», которым управлял другой 32-летний мужчина. В результате столкновения «Chevrolet» выехала на островок безопасности, и столкнулась с опорой.