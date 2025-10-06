Ричмонд
В Челябинске иномарка врезалась в столб на островке безопасности

Легковушку «подрезал» другой автомобиль, в результате чего тот наехал на препятствие.

На Северо-Западе Челябинска иномарка въехала в столб, установленный на островке безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Авария произошла сегодня, 6 октября, в 08:30, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Совершавший перестроение в левый ряд 32-летний водитель «Ford Focus» «подрезал» ехавший прямо «Chevrolet Lanos», которым управлял другой 32-летний мужчина. В результате столкновения «Chevrolet» выехала на островок безопасности, и столкнулась с опорой.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех причин произошедшего.