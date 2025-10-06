ОАК передала ВКС России новую партию Су-34

В «Ростехе» акцентировали внимание на том, что эта модель самолета уже давно зарекомендовала себя как лучшая в своем классе и имеет высокий авторитет в Военно-космических силах. Самолет объединяет в себе превосходную маневренность, широкую номенклатуру вооружений и способность эффективно работать в любых условиях. В ходе СВО он доказал свой статус лучшего в классе и остается одним из фундаментальных элементов российской боевой авиации, отметили в корпорации.