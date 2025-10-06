Задержки и отмены рейсов в России 6 октября: онлайн-табло

В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова на вылет задержано более 30 рейсов в Душанбе, Москву, Челябинск, Екатеринбург, Уфу, Тбилиси, Новосибирск, Нижний Новгород, Сыктывкар. Отменены два рейса в Москву. На прилет задержано более 40 рейсов из Екатеринбурга, Чебоксар, Омска, Антальи, Новокузнецка, Батуми, Тель-Авива, Самары, Нижнего Новгорода. Отменены рейсы из Москвы.