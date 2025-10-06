Задержки и отмены рейсов в России 6 октября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 6 октября 2025 года.
Авиационная отрасль России по-прежнему испытывает сложности. По информации на 6 октября 2025 года, в семи российских аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. В результате этого отмечаются многочисленные задержки и отмены рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.
В каких аэропортах были введены ограничения 6 октября.
Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Саратова, Сочи, Нижнего Новгорода, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Cколько рейсов задерживается сейчас.
Москва.
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 4 вылета в Геленджик, Махачкалу, Магас. Задержка при посадке ожидается у 25 рейсов. Среди направлений — Красноярск, Кемерово, Дели, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Пекин, Шанхай, Сочи. Отменены три рейса из Сочи.
В Домодедово задержано 2 рейса в Екатеринбург. Отменен рейс в Анталью. Прилетят с опозданием 12 рейсов. Среди направлений — Сочи, Омск, Иркутск, Абакан, Норильск, Новосибирск, Екатеринбург, Надым. Отменен рейс из Куляба.
Во Внуково задержаны 10 вылета в Тамбов, Ульяновск, Гюмри, Певек, Анталью. С опозданием прилетит 15 самолетов из Еревана, Владикавказа, Самарканда, Тамбова, Ульяновска и Новосибирска.
Санкт-Петербург.
Из аэропорта Пулково отправятся с опозданием 5 рейсов в Москву, Сочи, Тбилиси, Мурманск, Ярославль. Отменены рейсы в Нижний Новгород, Москву и Ош. С опозданием прилетит 10 самолетов из Тбилиси, Сочи, Самары, Сургута, Иркутска, Кемерово. Отменены прибытия из Москвы и Нижнего Новгорода.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова на вылет задержано более 30 рейсов в Душанбе, Москву, Челябинск, Екатеринбург, Уфу, Тбилиси, Новосибирск, Нижний Новгород, Сыктывкар. Отменены два рейса в Москву. На прилет задержано более 40 рейсов из Екатеринбурга, Чебоксар, Омска, Антальи, Новокузнецка, Батуми, Тель-Авива, Самары, Нижнего Новгорода. Отменены рейсы из Москвы.
Екатеринбург.
В Кольцово задержано 3 рейса в Сочи и Москву. Отменены два рейса в Москву. 11 рейсов прилетят с опозданием. Среди направлений — Казань, Новокузнецк, Хабаровск, Махачкала, Краснодар, Тбилиси.