Под Красноярском 356 человек ищут пропавшую семью

Семью Усольцевых разыскивают ещё со 2 октября. Во время похода пропали мужчина и женщина 1961 и 1977 годов рождения, а также их пятилетний ребёнок. Правоохранители рассматривают три основных версии пропажи семьи с ребёнком в Красноярском крае: нападение диких животных, потеря маршрута или резкое ухудшение состояния здоровья отца семейства.