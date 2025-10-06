Ричмонд
В Пермском крае полицейские поймали 46-летнего закладчика

Мужчина собирался распространить наркотики через тайники в Чайковском и Удмуртии.

46-летний житель города Чайковского предстанет перед судом по обвинению в попытке сбыта крупной партии наркотиков, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчину поймали с поличным в подъезде жилого дома в Чайковском — он делал закладку с 0,2 грамма метадона. При себе у него было ещё пять свёртков общей массой 1,2 грамма.

Следствие выяснило, что задержанный намеревался оборудовать тайники с наркотиками в Чайковском и Удмуртской Республике. Такое задание он получил от куратора из теневого интернет-магазина, куда устроился закладчиком в феврале 2025 года.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в шести эпизодах по части 3 статьи 30 и частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.