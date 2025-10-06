В Иркутской области грузовой поезд сбил мужчину насмерть

В Иркутской области на железной дороге произошло смертельное происшествие. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, грузовой поезд сбил 32-летнего местного жителя на перегоне между станциями Мальта и Усолье-Сибирское.
— Инцидент случился 6 октября около 4 часов утра на 5115 километре железнодорожного пути. По предварительной информации, мужчина переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшего смерть человека. Ход расследования контролирует транспортная прокуратура. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 взрослых и четверо детей пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю.