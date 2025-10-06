В Иркутской области грузовой поезд сбил мужчину насмерть

— Инцидент случился 6 октября около 4 часов утра на 5115 километре железнодорожного пути. По предварительной информации, мужчина переходил пути по нерегулируемому пешеходному переходу. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.