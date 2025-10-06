Уголовный розыск подключили к поискам семьи, пропавшей в Красноярском крае

В Партизанском районе Красноярского края продолжаются поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его супруги Ирины, которой 48 лет, и их пятилетней дочери Арины. Семья отправилась в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и с тех пор не выходит на связь.
Как сообщили 6 октября в региональном управлении МВД, к операции подключились сотрудники уголовного розыска, включая начальника отдела по координации розыска лиц Наталью Пенькову. Оперативники изучили записи с камер наблюдения в посёлке Кутурчин, откуда семья начала маршрут, и повторно опросили всех возможных свидетелей.
По предварительным данным, Усольцевы планировали встретиться с туристической группой в Кутурчине, однако из-за ухудшения погоды сбор не состоялся, и супруги приняли решение идти самостоятельно в сторону Кутурчинского белогорья.
По информации МЧС, спасатели и волонтёры уже обследовали около 129 квадратных километров лесного массива и 96 километров местных дорог. К поисковым мероприятиям привлечены авиация, техника и кинологи.
Кроме того, налажено взаимодействие с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса региона для проверки прилегающих территорий и осмотра охотничьих изб, где семья могла искать укрытие.
