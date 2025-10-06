Уголовный розыск подключили к поискам семьи, пропавшей в Красноярском крае

В Партизанском районе Красноярского края продолжаются поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его супруги Ирины, которой 48 лет, и их пятилетней дочери Арины. Семья отправилась в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и с тех пор не выходит на связь.