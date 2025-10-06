Мужчина избил до крови и ударил об землю собаку-инвалида в Московской области. Видео

«По одной из версий, хозяйка собаки-инвалида, у которой не работают задние лапки, пошла домой за одеждой для ребёнка, а собаку оставила на улице. Подошёл нетрезвый мужчина, начал к ней тянуться, и собака его укусила», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что мужчина вытащил собаку из коляски. После того как животное начало уползать, тот догнал его, несколько раз ударил ногой и рукой до крови, после чего поднял собаку и кинул об землю.