В Минске BMW врезался в Skoda, вылетел с дороги, сбил девушку и въехал в киоск

В Минске водитель BMW врезался в Skoda, вылетел с дороги и сбил пешехода.

Источник: Комсомольская правда

В Минске BMW врезался в Skoda, вылетел с дороги, сбил девушку и въехал в киоск. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В воскресенье, 5 октября, 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по проспекту Дзержинского. Согласно предварительным данным, неподалеку от дома № 55 он не справился с управлением и врезался в двигавшийся попутно автомобиль Skoda.

После столкновения BMW выехал за пределы проезжей части и сбил 22-летнюю девушку, а затем въехал в киоск. В ГАИ отметили, что пешеход была доставлена в больницу для обследования.

Ранее в Минске автобус с пассажирами врезался в бетонный забор: «Стало плохо за рулем».

Кстати, 150 тонн сгорело под Слуцком из-за шалости детей с огнем.

А еще популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси.