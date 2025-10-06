В Минске BMW врезался в Skoda, вылетел с дороги, сбил девушку и въехал в киоск. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В воскресенье, 5 октября, 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW, ехал по проспекту Дзержинского. Согласно предварительным данным, неподалеку от дома № 55 он не справился с управлением и врезался в двигавшийся попутно автомобиль Skoda.
После столкновения BMW выехал за пределы проезжей части и сбил 22-летнюю девушку, а затем въехал в киоск. В ГАИ отметили, что пешеход была доставлена в больницу для обследования.
