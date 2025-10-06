После слухов о выбросах на заводе «Азот» в Березниках провели проверку воздуха

Анализы показали, что содержание вредных веществ — таких как угарный газ, диоксид азота, сероводород, формальдегид, бензол и другие — не превышает допустимых норм. Также была проверена концентрация мелкодисперсных частиц (PM2.5 и PM10). Нарушений не выявлено. Радиационный фон в жилых зонах также в пределах нормы — отклонений не зафиксировано.