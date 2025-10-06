После слухов о выбросах на заводе «Азот» в Березниках провели проверку воздуха

На фоне распространявшихся в соцсетях слухов о якобы вредных выбросах на предприятии «Азот» в Березниках специалисты провели исследование состояния окружающей среды.
Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщил, что в жилых районах города были взяты пробы воздуха и проверен радиационный фон. Лабораторный мониторинг выполнил «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Анализы показали, что содержание вредных веществ — таких как угарный газ, диоксид азота, сероводород, формальдегид, бензол и другие — не превышает допустимых норм. Также была проверена концентрация мелкодисперсных частиц (PM2.5 и PM10). Нарушений не выявлено. Радиационный фон в жилых зонах также в пределах нормы — отклонений не зафиксировано.
Система водоснабжения работает штатно, аварий не произошло. Контроль за качеством питьевой воды продолжается, и вода соответствует гигиеническим требованиям.
Напомним, что в ночь на 3 октября по Березникам был нанесен удар украинскими беспилотниками. В результате удара повреждения получил жилой дом, люди не пострадали.