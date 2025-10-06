Baza: Шансов найти живой семью, пропавшую в Красноярском крае, почти нет

По данным следствия, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились 28 сентября в поход к горе Буратинка и не вернулись. Последний сигнал их телефонов был зафиксирован рядом с горой.