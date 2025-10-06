Ричмонд
Baza: Шансов найти живой семью, пропавшую в Красноярском крае, почти нет

Шансов найти живыми семью, пропавшую в Красноярском крае, почти не осталось — на месте поисков выпал снег, а ночью температура опускается до минус пяти градусов. Об этом сообщает Baza. С момента исчезновения семьи прошла уже неделя.

По данным следствия, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились 28 сентября в поход к горе Буратинка и не вернулись. Последний сигнал их телефонов был зафиксирован рядом с горой.

К поискам подключились сотрудники уголовного розыска. Оперативники изучили записи с камер, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты. Спасатели обследовали около 130 квадратных километров тайги и почти 100 километров дорог, однако следов семьи пока не нашли.

В районе поисков выпал мокрый снег, техника застревает, а температура продолжает снижаться, что осложняет работу спасателей, передает Telegram-канал.

Ранее спасатели нашли остатки костра и детский след на снегу. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».