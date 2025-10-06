Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮАР случайно разрешила полет санкционного российского самолета

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предоставили разрешение на полеты российской авиакомпании «Абакан Эир», которая с прошлого года находится под американскими санкциями. Об этом сообщили местные издания. В южноафриканском правительстве отметили, что не были осведомлены о включении перевозчика в санкционный список.

Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР.

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) предоставили разрешение на полеты российской авиакомпании «Абакан Эир», которая с прошлого года находится под американскими санкциями. Об этом сообщили местные издания. В южноафриканском правительстве отметили, что не были осведомлены о включении перевозчика в санкционный список.

Как заявляло Rapport, 2 октября самолет Ил-76, эксплуатируемый «Абакан Эир», доставил груз в аэропорт Апингтона, расположенный в Северо-Капской провинции. Воздушное судно прибыло из Танзании, после чего совершило дозаправку в аэропорту Лансерия рядом с Йоханнесбургом и отбыло в Сомали.

По данным издания, «Абакан Эир» также фигурирует в перечне компаний-должников из-за неоплаты авиационных сервисов, в том числе и топлива. Информация с ее веб-сайта указывает, что перед отправлением в Южную Африку грузовой самолет какое-то время находился в Иране.

Официальный представитель министерства транспорта ЮАР Коллен Мсиби рассказал Bloomberg, что его ведомство выдало «Абакан Эйр» разрешение иностранного эксплуатанта 23 сентября. Этот документ разрешает перевозку генеральных грузов, гражданских вертолетов и пилотажных самолетов. Мсиби заявил, что ни одно государство не уведомило Южную Африку о санкциях в отношении этого перевозчика.

На интернет-портале Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) содержится информация о том, что «Абакан Эир» подвергнута санкциям. Эта авиакомпания была добавлена в санкционный список в декабре прошлого года. Россия считает санкции незаконными.

Ранее совет Евросоюза продлил на год действие санкций против России, мотивируя это решение так называемой «гибридной активностью» Москвы. Ограничения, введенные в октябре прошлого года, будут действовать до 9 октября 2026 года, передает «Царьград». Меры затрагивают 47 физических лиц и 15 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше