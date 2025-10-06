ЮАР случайно разрешила полет санкционного российского самолета

Ранее совет Евросоюза продлил на год действие санкций против России, мотивируя это решение так называемой «гибридной активностью» Москвы. Ограничения, введенные в октябре прошлого года, будут действовать до 9 октября 2026 года, передает «Царьград». Меры затрагивают 47 физических лиц и 15 организаций, в отношении которых применяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС.