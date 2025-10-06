Politico: фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия

Вотумы недоверия к руководству ЕС могут стать рутиной.
Вотум недоверия в адрес руководства Евросоюза, в частности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, способен превратиться для европейских политиков в обыденную практику. Об этом сообщили политики из Европы.
«Вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не нов в договоре о ЕС, просто законодатели, похоже, осознали его необходимость», — пишет Politico со ссылкой на свои источники среди европейских политиков.
По данным издания, два вотума недоверия на текущей неделе и тот, что фон дер Ляйен отбила в июле, были инициированы по отдельности группами, занимающими довольно маргинальное положение. Нет никаких признаков того, что они прекратят свои попытки, считают эксперты.
Как заявил анонимный член Европарламента, впереди еще множество голосований, которые будут проверкой ее качеств лидера. По словам источника, больше всего претензий к фон дер Ляйен связано с торговым соглашением с США, которое прочно за ней закрепилось после подписания на гольф-поле американского президента Дональда Трампа в Шотландии, с бюджетом ЕС.
Ранее представитель Европарламента Дельфин Колар сообщил, что в ЕП готовятся к рассмотрению две резолюции по вотуму недоверия в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Парламентарии, инициировавшие вотум, выдвигают против нее обвинения в использовании служебного положения в личных интересах и отсутствии надлежащей прозрачности в работе Комиссии, передает «Царьград».