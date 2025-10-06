В Ростовской области за сутки потушили 20 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки, 5 октября, были для спасателей активными в плане работы. Им пришлось 20 раз тушить пожары, семь из которых являлись техногенными, а 13 — ландшафтными.
— В центральных, местами в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье — высокая пожароопасность, — сказали в областном ГУ МЧС.
Также сотрудники экстренной службы в минувшее воскресенье четыре раза выезжали на ДТП и спасли двух человек.
— Всего в работе 5 октября были задействованы 212 специалистов и 53 единицы техники, — сказали в региональном ГУ МЧС.
