В Ростовской области за сутки потушили 20 пожаров

В Ростовской области произошли семь техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 5 октября, были для спасателей активными в плане работы. Им пришлось 20 раз тушить пожары, семь из которых являлись техногенными, а 13 — ландшафтными.

— В центральных, местами в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье — высокая пожароопасность, — сказали в областном ГУ МЧС.

Также сотрудники экстренной службы в минувшее воскресенье четыре раза выезжали на ДТП и спасли двух человек.

— Всего в работе 5 октября были задействованы 212 специалистов и 53 единицы техники, — сказали в региональном ГУ МЧС.

