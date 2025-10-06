СК: Пропавшую под Красноярском семью видели в тайге

«Достоверно установлено, что на подходе к горе Буратинка семью видели женщины-туристки», — сообщили «РГ» в региональном главке СК.
Женщины, о которых идет речь, допрошены. Как выяснилось, они видели мужа с женой и дочерью 28 сентября — в день, когда супруги с ребенком отправились по маршрутной тропе.
Известно, что семья намеревалась дойти до скалы Буратинка и вернуться в близлежащий поселок. Дорога должна была занять 3−3,5 часа. Тем временем погода стала ненастной, сгустился туман, и семья не вернулась в пункт отправления, где остался ее автомобиль.
Сейчас исчезнувших туристов ищут уже около 350 человек.