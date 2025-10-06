ДТП с фурой парализовало движение у Красавинского моста в Перми

ДТП с фурой парализовало движение в районе въезда на Красавинский мост в Кировском районе Перми, следует из данных сервисов 2GIS и «Яндекс. Карты», а также свидетельств очевидцев в соцсетях.
«Это так с 8 утра? — удивляется один из застрявших в пробке водителей в комментариях 2GIS. — В первый раз вижу такую пробку почти в 10».
Дорожный затор в районе пересечения улицы Светлогорской и Западного обхода Перми в сторону Красавинского моста действительно начал скапливаться около 8:00. В телеграм-канале «Подслушано Закамск» назвали причиной «фуру на аварийке в правом ряду». Судя по продолжающим поступать сообщениям и информации 2GIS и «Яндекс. Карт», к 10:30 всё ещё не ликвидированы ни пробка, ни её причина.
Стоит отметить, что другие пользователи 2GIS называют причиной затора дорожные работы на Красавинском мосту: с 24 августа там идёт капитальный ремонт. С его началом пробки там стали образовываться чаще.