ДТП с фурой парализовало движение у Красавинского моста в Перми

Дорожный затор в районе пересечения улицы Светлогорской и Западного обхода Перми в сторону Красавинского моста действительно начал скапливаться около 8:00. В телеграм-канале «Подслушано Закамск» назвали причиной «фуру на аварийке в правом ряду». Судя по продолжающим поступать сообщениям и информации 2GIS и «Яндекс. Карт», к 10:30 всё ещё не ликвидированы ни пробка, ни её причина.