В Иркутске из-за давки в школьном гардеробе завели уголовное дело

Информации о пострадавших школьниках нет.

Источник: Аргументы и факты

После инцидента в иркутской школе, где вблизи гардеробной образовалась давка, возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей. В результате происшествия минимум одна школьница получила повреждения.

Как сообщили в региональном СУ СК, дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность).

В управлении заявили, что у следствия отсутствуют данные о других учениках, получивших травмы в результате инцидента.

Согласно имеющимся сведениям, в конце сентября, после сигнала об окончании занятий, возле гардероба школы № 19 собралось большое количество учащихся, что привело к давке. По данным СМИ, пострадали несколько человек.