В Иркутске оштрафовали трёх пассажиров за нарушения в самолетах

Все случаи произошли в выходные дни на рейсах, которые прибывали в иркутский аэропорт. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе транспортной полиции Прибайкалья.
Двое мужчин курили в туалетах самолета по маршруту «Москва — Иркутск», хотя знали, что это запрещено. Еще один пассажир рейса «Ташкент — Иркутск» вел себя неадекватно: был пьян, грубил стюардессам и матерился.
«По прибытии его также доставили в дежурную часть линейного отдела, где было зафиксировано несколько административных нарушений по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение миграционного законодательства)», — рассказали в полиции.
После приземления всех нарушителей доставили в полицию, где на них оформили административные протоколы. Теперь им грозит штраф за нарушение правил поведения в воздушном транспорте.