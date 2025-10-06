Ричмонд
В Иркутске оштрафовали трёх пассажиров за нарушения в самолетах

В Иркутске транспортные полицейские составили протоколы на трех пассажиров самолетов за плохое поведение во время полетов.

Источник: Соцсети

Все случаи произошли в выходные дни на рейсах, которые прибывали в иркутский аэропорт. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе транспортной полиции Прибайкалья.

Двое мужчин курили в туалетах самолета по маршруту «Москва — Иркутск», хотя знали, что это запрещено. Еще один пассажир рейса «Ташкент — Иркутск» вел себя неадекватно: был пьян, грубил стюардессам и матерился.

«По прибытии его также доставили в дежурную часть линейного отдела, где было зафиксировано несколько административных нарушений по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение миграционного законодательства)», — рассказали в полиции.

После приземления всех нарушителей доставили в полицию, где на них оформили административные протоколы. Теперь им грозит штраф за нарушение правил поведения в воздушном транспорте.