Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уснула в припаркованном авто и погубила семилетнего сына: многодетную мать обвинили в гибели ребёнка из-за халатности

People: Женщина уснула в машине и погубила своего сына.

Источник: Комсомольская правда

В штате Джорджия произошла трагедия с участием многодетной матери. Женщина уснула в автомобиле и случайно стала причиной смерти своего семилетнего сына. Об этом сообщает издание People со ссылкой на следственные органы.

Инцидент произошел еще в апреле. В полицию поступил звонок от мужчины, обнаружившего рядом со своим домом автомобиль с ребенком, не проявляющим признаков жизни. Свидетель сообщил правоохранителям, что стекло автомобиля со стороны заднего пассажирского сиденья прижало горло мальчика. По его словам, в этот момент рядом с погибшим ребенком находились его младшие брат и сестра, а мать беззаботно спала на переднем сиденье.

Представители полиции позже заявили, что во время допроса Грейс находилась в неадекватном состоянии и периодически засыпала, держа на руках младшего ребенка. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови женщины.

32-летней Кэндис Грейс были предъявлены официальные обвинения в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетними детьми.

Прежде не менее ужасающий случай произошел в Мордовии. Там ребенок умер, повиснув на приоткрытом окне машины. Мальчик через приоткрытое окно просунул голову в салон автомобиля, но затем сорвался и повис на стекле.