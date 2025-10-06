Уснула в припаркованном авто и погубила семилетнего сына: многодетную мать обвинили в гибели ребёнка из-за халатности

В штате Джорджия произошла трагедия с участием многодетной матери. Женщина уснула в автомобиле и случайно стала причиной смерти своего семилетнего сына. Об этом сообщает издание People со ссылкой на следственные органы.
Инцидент произошел еще в апреле. В полицию поступил звонок от мужчины, обнаружившего рядом со своим домом автомобиль с ребенком, не проявляющим признаков жизни. Свидетель сообщил правоохранителям, что стекло автомобиля со стороны заднего пассажирского сиденья прижало горло мальчика. По его словам, в этот момент рядом с погибшим ребенком находились его младшие брат и сестра, а мать беззаботно спала на переднем сиденье.
Представители полиции позже заявили, что во время допроса Грейс находилась в неадекватном состоянии и периодически засыпала, держа на руках младшего ребенка. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие наркотических веществ в крови женщины.
32-летней Кэндис Грейс были предъявлены официальные обвинения в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетними детьми.
Прежде не менее ужасающий случай произошел в Мордовии. Там ребенок умер, повиснув на приоткрытом окне машины. Мальчик через приоткрытое окно просунул голову в салон автомобиля, но затем сорвался и повис на стекле.