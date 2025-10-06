Ричмонд
Женщина-водитель не справилась с управлением и разбилась в Павлодарской области

В Павлодарской области женщина за рулем, предположительно, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Она погибла, а пассажиры авто получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель и четыре пассажира были травмированы.

«По предварительным данным, 5 октября на автодороге Шарбакты — Сосновая в 3 км от села Орловка водитель автомашины Toyota Mark II, не справившись с рулевым управлением, совершила опрокидывание в кювет», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.

Департамент полиции напомнил, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.