Женщина-водитель не справилась с управлением и разбилась в Павлодарской области

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель и четыре пассажира были травмированы.
«По предварительным данным, 5 октября на автодороге Шарбакты — Сосновая в 3 км от села Орловка водитель автомашины Toyota Mark II, не справившись с рулевым управлением, совершила опрокидывание в кювет», — рассказали в ведомстве.
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
Департамент полиции напомнил, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.