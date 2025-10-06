История одной фамилии: как уроженка Узбекистана изменила фамилию на «Шойгу» и обманула Москву на миллионы

Обещания были классические: быстрый доход, гарантированные проценты, надёжные связи и личное покровительство. Шерьехон действовала грамотно: говорила уверенно, одевалась с шиком, умело улыбалась и не упускала случая подчеркнуть свою якобы высокую родословную. Документы почти никто не проверял — зачем, если перед тобой «родственница самого Шойгу»? Эта фамилия, словно пропуск, выключала у людей здравый смысл.