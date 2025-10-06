История одной фамилии: как уроженка Узбекистана изменила фамилию на «Шойгу» и обманула Москву на миллионы

Как всё начиналось
В поисках лёгких денег Шерьехон Османова изменила фамилию на «Шойгу» — такую же, как у секретаря Совбеза России, бывшего министра обороны Сергея Шойгу. С новыми паспортными данными она вошла в столичную светскую среду, завела полезные знакомства и начала предлагать состоятельным москвичам вложиться в некую «криптовалютную биржу».
Обещания были классические: быстрый доход, гарантированные проценты, надёжные связи и личное покровительство. Шерьехон действовала грамотно: говорила уверенно, одевалась с шиком, умело улыбалась и не упускала случая подчеркнуть свою якобы высокую родословную. Документы почти никто не проверял — зачем, если перед тобой «родственница самого Шойгу»? Эта фамилия, словно пропуск, выключала у людей здравый смысл.
Сколько денег исчезло?
Когда схема раскрылась, оказалось, что пострадавших — десятки. Одни источники говорят о 100 миллионах рублей, другие — о 200 миллионах и более. Адвокат Саид Ярахмедов, представляющий нескольких потерпевших, говорит, что новые заявления продолжают поступать.
Чем всё закончилось
После того, как жертв стало слишком много, «Шойгу» и её супруг исчезли — вместе с деньгами. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», ведётся проверка действий Османовой и её мужа.
В чем мораль истории?
Это не просто очередной эпизод из криминальной хроники. Эта история — иллюстрация того, насколько сильным может быть магическое влияние известной фамилии и как легко доверие заменяет здравый смысл. В данном случае слово «Шойгу» оказалось весомее любых документов и логики.
Урок для всех: не бывает фамилий, которые могут гарантировать вашу безопасность — и миллионные доходы тоже. Проверяйте факты, а не верьте на слово, даже если это слово — знаменитое имя.