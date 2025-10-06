Ричмонд
В Ростовской области после обрушения потолка в школе возбудили уголовное дело

В школе под Ростовом потолок упал во время уроков.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области в школе во время урока произошло ЧП — упала часть конструкции подвесного потолка. К счастью, никто не пострадал. Кабинет привели в порядок оперативно.

Но информация об инциденте появилась в социальных сетях. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность» и предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказали в региональном следкоме.

