Концентрация сероводорода была повышена в центре Омска

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области сообщило в понедельник, 6 октября 2025 года, о выбросах, произошедших в воскресенье, 5 октября.
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, 5 октября на стационарном посту в Центральном административном округе города Омска (ул. Рабиновича, д. 93) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза», — рассказали в ведомстве.
При этом уточняется, что на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.