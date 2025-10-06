Ричмонд
Концентрация сероводорода была повышена в центре Омска

Выбросы нашли на улице Рабиновича.

Источник: РИА "Новости"

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области сообщило в понедельник, 6 октября 2025 года, о выбросах, произошедших в воскресенье, 5 октября.

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, 5 октября на стационарном посту в Центральном административном округе города Омска (ул. Рабиновича, д. 93) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза», — рассказали в ведомстве.

При этом уточняется, что на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.