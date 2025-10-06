В Иркутске снегопад оставил тысячи людей без электричества

В Иркутске почти пять тысяч жилых домов остались без электричества из-за сильного снегопада, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Отмечается, что в Иркутском районе электричества нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. Света нет в 2156 домах, где проживают 8404 человека.
Также аварийное отключение электроснабжения произошло в Правобережном округе Иркутска. Без электричества остались 2723 частных жилых дома.
Кроме того, в Шелехове и Шелеховском районе отмечаются локальные отключения электроэнергии.
По словам Кобзева, постепенно с улучшением погодных условий электроснабжение будет восстановлено.
