В Иркутске снегопад оставил тысячи людей без электричества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что с улучшением погодных условий электроснабжение будет восстановлено.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске почти пять тысяч жилых домов остались без электричества из-за сильного снегопада, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Отмечается, что в Иркутском районе электричества нет в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах. Света нет в 2156 домах, где проживают 8404 человека.

Также аварийное отключение электроснабжения произошло в Правобережном округе Иркутска. Без электричества остались 2723 частных жилых дома.

Кроме того, в Шелехове и Шелеховском районе отмечаются локальные отключения электроэнергии.

По словам Кобзева, постепенно с улучшением погодных условий электроснабжение будет восстановлено.

Ранее на восточном склоне Эвереста около тысячи человек оказались в ловушке из-за сильного снегопада.