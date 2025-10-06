Ричмонд
В Нижегородской области после атаки дронов ВСУ пострадал человек

В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области один человек получил ранения в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил в понедельник глава региона Глеб Никитин.

По информации от Министерства обороны РФ, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 20 БПЛА над территорией Нижегородской области.

«Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек», — написал Никитин в своем Telegram-канале. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Никитин также отметил, что обломки вызвали несколько небольших пожаров в жилом секторе, которые были быстро потушены. Кроме того, зафиксированы повреждения оконных стекол жилых домов и кровли одной автозаправочной станции. Промышленные объекты, по словам Никитина, не пострадали.

Работа по устранению последствий атаки продолжается, подытожил губернатор.

