В Нижегородской области после атаки дронов ВСУ пострадал человек

В Нижегородской области один человек получил ранения в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил в понедельник глава региона Глеб Никитин.
По информации от Министерства обороны РФ, минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано 20 БПЛА над территорией Нижегородской области.
«Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек», — написал Никитин в своем Telegram-канале. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Никитин также отметил, что обломки вызвали несколько небольших пожаров в жилом секторе, которые были быстро потушены. Кроме того, зафиксированы повреждения оконных стекол жилых домов и кровли одной автозаправочной станции. Промышленные объекты, по словам Никитина, не пострадали.
Работа по устранению последствий атаки продолжается, подытожил губернатор.