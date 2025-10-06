На Южном Урале спасли туриста, разрубившего топором ногу на вершине горы

«Информация поступила в ПЧ № 207 села Новоандреевка. Так как к пострадавшему на пожарном автомобиле нельзя было проехать, начальник ПЧ Андрей Ветлин принял решение добираться на личном квадроцикле вместе с пожарным Сергеем Барышниковым. Спасательная группа направилась к горе Ицыл на двух квадроциклах — на помощь пришел также житель поселка Тыелга Борис Вологдин», — рассказали в Противопожарной службе региона.