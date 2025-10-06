На Южном Урале спасли туриста, разрубившего топором ногу на вершине горы

Спецоперацию организовали работники пожарной части № 207 совместно с жителем поселка Тыелга.
Супруги отправились в пеший поход на живописную вершину горы. Во время подготовки ночлега мужчина решил развести костер, но при попытке расколоть дрова случайно нанес себе глубокую рубленую рану на ноге. Из-за полученной травмы пара не могла самостоятельно вернуться обратно и обратилась за помощью по единому телефонному номеру экстренных служб 112, сообщив свои координаты.
«Информация поступила в ПЧ № 207 села Новоандреевка. Так как к пострадавшему на пожарном автомобиле нельзя было проехать, начальник ПЧ Андрей Ветлин принял решение добираться на личном квадроцикле вместе с пожарным Сергеем Барышниковым. Спасательная группа направилась к горе Ицыл на двух квадроциклах — на помощь пришел также житель поселка Тыелга Борис Вологдин», — рассказали в Противопожарной службе региона.
Группа быстро добралась до туристов, преодолев расстояние 12 километров по бездорожью. На месте происшествия пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего семью вывезли на к поселку Тыелга, передали мужчину бригаде скорой медицинской помощи. Вся спасательная операция заняла два с половиной часа.