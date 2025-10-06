Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале спасли туриста, разрубившего топором ногу на вершине горы

На Южном Урале спасли туриста, разрубившего топором ногу на вершине горы Ицыл, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спецоперацию организовали работники пожарной части № 207 совместно с жителем поселка Тыелга.

Супруги отправились в пеший поход на живописную вершину горы. Во время подготовки ночлега мужчина решил развести костер, но при попытке расколоть дрова случайно нанес себе глубокую рубленую рану на ноге. Из-за полученной травмы пара не могла самостоятельно вернуться обратно и обратилась за помощью по единому телефонному номеру экстренных служб 112, сообщив свои координаты.

«Информация поступила в ПЧ № 207 села Новоандреевка. Так как к пострадавшему на пожарном автомобиле нельзя было проехать, начальник ПЧ Андрей Ветлин принял решение добираться на личном квадроцикле вместе с пожарным Сергеем Барышниковым. Спасательная группа направилась к горе Ицыл на двух квадроциклах — на помощь пришел также житель поселка Тыелга Борис Вологдин», — рассказали в Противопожарной службе региона.

Группа быстро добралась до туристов, преодолев расстояние 12 километров по бездорожью. На месте происшествия пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего семью вывезли на к поселку Тыелга, передали мужчину бригаде скорой медицинской помощи. Вся спасательная операция заняла два с половиной часа.