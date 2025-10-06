Стали известны подробности убийства 19-летней девушки под Новосибирском

По предварительным данным, все произошло вечером 8 сентября этого года недалеко от Тогучина. Между 19-летней девушкой и парнем возник конфликт, во время которого сибиряк взял нож и несколько раз ударил им девушку. От полученных травм она скончалась. Чтобы скрыть следы, парень забросал тело ветками и растительностью, а также избавился от ножа.