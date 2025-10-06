Стали известны подробности убийства 19-летней девушки под Новосибирском

Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве 19-летней девушки. Тело сибирячки нашли на пустыре недалеко от Тогучина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, вечером 4 октября на пустыре недалеко от Тогучина было найдено тело 19-летней девушки, которую ранее объявляли без вести пропавшей.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Полиция установила и задержала подозреваемого — им оказался 21-летний сожитель убитой. Известно, что парень ранее уже был судим.
По предварительным данным, все произошло вечером 8 сентября этого года недалеко от Тогучина. Между 19-летней девушкой и парнем возник конфликт, во время которого сибиряк взял нож и несколько раз ударил им девушку. От полученных травм она скончалась. Чтобы скрыть следы, парень забросал тело ветками и растительностью, а также избавился от ножа.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании 21-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.