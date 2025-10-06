Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности убийства 19-летней девушки под Новосибирском

Тело девушки было найдено на пустыре недалеко от Тогучина.

Источник: Следственный комитет РФ

Под Новосибирском задержали подозреваемого в убийстве 19-летней девушки. Тело сибирячки нашли на пустыре недалеко от Тогучина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, вечером 4 октября на пустыре недалеко от Тогучина было найдено тело 19-летней девушки, которую ранее объявляли без вести пропавшей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Полиция установила и задержала подозреваемого — им оказался 21-летний сожитель убитой. Известно, что парень ранее уже был судим.

По предварительным данным, все произошло вечером 8 сентября этого года недалеко от Тогучина. Между 19-летней девушкой и парнем возник конфликт, во время которого сибиряк взял нож и несколько раз ударил им девушку. От полученных травм она скончалась. Чтобы скрыть следы, парень забросал тело ветками и растительностью, а также избавился от ножа.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании 21-летнему мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.