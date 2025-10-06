Ричмонд
Молодой казанец поверил мошеннице и лишился сбережений, покупая билеты в кино

В Казани 19-летний молодой человек обратился в полицию и рассказал, что общался с девушкой в социальных сетях. Новая знакомая предложила сходить в кино и отправила ссылку, перейдя по которой он должен был попасть на страницу покупки билетов.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, парень перешел по ссылке и ввел данные карты для оплаты билетов, после чего с его счета было списано почти 30 тысяч рублей, а девушка перестала выходить на связь.

Сейчас полицейские ищут девушку. Чтобы не стать жертвой мошенников Управление МВД России по Казани рекомендует:

  • перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц;
  • ни в коем случае не сообщать незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
  • не перечислять деньги на неизвестные счета.