Молодой казанец поверил мошеннице и лишился сбережений, покупая билеты в кино

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, парень перешел по ссылке и ввел данные карты для оплаты билетов, после чего с его счета было списано почти 30 тысяч рублей, а девушка перестала выходить на связь.
Сейчас полицейские ищут девушку. Чтобы не стать жертвой мошенников Управление МВД России по Казани рекомендует:
- перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц;
- ни в коем случае не сообщать незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
- не перечислять деньги на неизвестные счета.