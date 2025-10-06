Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Профессора Попова полыхало кафе

К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Петроградском районе ночью 6 октября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Профессора Попова, 26, поступила на пульт спасателей в 03:48. На кухне площадью 40 «квадратов» в кафе полыхала обстановка на 5 «квадратах». С огнем справились к 04:47.

По предварительным данным, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.