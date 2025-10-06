Свердловчанин украл деньги у пострадавшего в ДТП человека

Следователи установили, что в августе 2025 года на трассе Екатеринбург -Тюмень произошла авария, в которой пострадал человек. На следующий день мобильный пострадавшего нашел сотрудник дорожно-эксплуатационной службы.
Поскольку телефон был разбит и не работал, мужчина переставил сим-карту в свой сотовый и запросил сведения из банка о количестве средств, находящихся на счетах собственника телефона.
Затем он за несколько раз с помощью смс-сообщений вывел на свои счета больше 48 тыс. рублей. В ближайшее время уголовное ело рассмотрит суд.