Свердловчанин украл деньги у пострадавшего в ДТП человека

В Тугулымском районе будут судить местного жителя, который нашел на дороге телефон человека, попавшего в ДТП, и вывел деньги с банковского счета последнего. Вору грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи установили, что в августе 2025 года на трассе Екатеринбург -Тюмень произошла авария, в которой пострадал человек. На следующий день мобильный пострадавшего нашел сотрудник дорожно-эксплуатационной службы.

Поскольку телефон был разбит и не работал, мужчина переставил сим-карту в свой сотовый и запросил сведения из банка о количестве средств, находящихся на счетах собственника телефона.

Затем он за несколько раз с помощью смс-сообщений вывел на свои счета больше 48 тыс. рублей. В ближайшее время уголовное ело рассмотрит суд.