В СК РФ потребовали доклад после травмы школьницы в РТ на уроке

По материалам дела, 17-летняя девушка получила травму на территории школы. В ноябре 2023 года во время урока физкультуры девочка упала и повредила спину. Несмотря на её жалобы на сильные боли, учитель не вызвал скорую помощь. После уроков девочка самостоятельно вернулась домой, но вскоре была госпитализирована, и у неё диагностировали перелом.