Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК РФ потребовали доклад после травмы школьницы в РТ на уроке

Следствие непозволительно затянулось.

Председатель Следственного комитета России потребовал отчёт по делу после получения травм школьницы на уроке физкультуры в РТ. О происшествии в центральный аппарат сообщила мать потерпевшей, недовольная результатами работы правоохранителей Казани.

По материалам дела, 17-летняя девушка получила травму на территории школы. В ноябре 2023 года во время урока физкультуры девочка упала и повредила спину. Несмотря на её жалобы на сильные боли, учитель не вызвал скорую помощь. После уроков девочка самостоятельно вернулась домой, но вскоре была госпитализирована, и у неё диагностировали перелом.

Расследование дела затянулось, и на данный момент никто не понёс ответственности. С октября 2024 года в СУ СК России по Республике Татарстан проводится расследование по статье 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России республики Валерия Липского отчёт о ходе и результатах расследования.