В СК РФ потребовали доклад после травмы школьницы в РТ на уроке

Председатель Следственного комитета России потребовал отчёт по делу после получения травм школьницы на уроке физкультуры в РТ. О происшествии в центральный аппарат сообщила мать потерпевшей, недовольная результатами работы правоохранителей Казани.
По материалам дела, 17-летняя девушка получила травму на территории школы. В ноябре 2023 года во время урока физкультуры девочка упала и повредила спину. Несмотря на её жалобы на сильные боли, учитель не вызвал скорую помощь. После уроков девочка самостоятельно вернулась домой, но вскоре была госпитализирована, и у неё диагностировали перелом.
Расследование дела затянулось, и на данный момент никто не понёс ответственности. С октября 2024 года в СУ СК России по Республике Татарстан проводится расследование по статье 293 УК РФ (халатность).
Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СК России республики Валерия Липского отчёт о ходе и результатах расследования.