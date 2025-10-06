В Иркутской области мошенники украли 25 миллионов за три дня

Самой распространенной схемой обмана стали звонки и смс-сообщения от лиц, выдававших себя за сотрудников портала Госуслуг. Жулики убеждали жертв, что их аккаунты взломаны, а от их имени оформляются доверенности на чужое имущество. Под предлогом «защиты сбережений» аферисты заставляли людей переводить деньги на так называемые резервные счета или передавать наличными «курьерам». Четыре жителя региона поверили в эту легенду и лишились таким образом более 13 миллионов рублей.