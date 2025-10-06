В Иркутской области мошенники украли 25 миллионов за три дня

За последние три дня в Иркутской области была зафиксирована масштабная волна телефонного мошенничества. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 14 человек перевели преступникам в общей сложности около 25 миллионов рублей!
Самой распространенной схемой обмана стали звонки и смс-сообщения от лиц, выдававших себя за сотрудников портала Госуслуг. Жулики убеждали жертв, что их аккаунты взломаны, а от их имени оформляются доверенности на чужое имущество. Под предлогом «защиты сбережений» аферисты заставляли людей переводить деньги на так называемые резервные счета или передавать наличными «курьерам». Четыре жителя региона поверили в эту легенду и лишились таким образом более 13 миллионов рублей.
— Еще трое пострадавших потеряли около 2 миллионов рублей, доверившись лже-операторам сотовой связи. Мошенники сообщали о прекращении действия договора связи, выманивали коды подтверждения из смс, а затем, запугав жертв утечкой персональных данных, направляли к ним курьеров для «сохранения» денег,
Полиция настоятельно рекомендует сибирякам быть бдительными: настоящие сотрудники Госуслуг никогда не звонят с сообщениями о взломе и не требуют перевода средств. Для проверки любой информации следует самостоятельно заходить на официальный сайт портала, а не перезванивать на номера из подозрительных смс.
