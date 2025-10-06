Shot: Более 85 рейсов задержали и отменили в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задержали и отменили 87 рейсов. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
На прилет задержали 45 рейсов, один отменили. Также на вылет задержали 40 рейсов и один рейс отменили, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что за ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 11 беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем. Кроме того, было сбито 62 беспилотника над акваторией Черного моря. В связи с этим в аэропорту вводили план «Ковер». Всего силы ПВО за ночь сбили 251 дрон над регионами России.
Также жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи. Очевидцы описали характерный звук пролетающих дронов на окраине.
12 сентября в четырех аэропортах, расположенных в городах Иваново, Пскове, Ярославле, а также в петербургском Пулкове, также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это повлияло на возможности использования воздушных трасс для полетов из Калининграда и в него.