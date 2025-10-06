Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mercedes влетел в бутик в Костанае

В Костанае 20-летний водитель Mercedes объезжал дорожных рабочих, не справился с управлением и въехал в торговый бутик. Пострадала пассажирка авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: instagram.com/polisia_kostanay

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Абая с участием автомобиля Mercedes, полицейские собрали необходимый материал.

«5 октября в ночное время 20-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Абая в направлении от КЖБИ в сторону КСК, при объезде дорожных рабочих, наносивших разметку, не справился с управлением и въехал в один из торговых бутиков», — установили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают сумму причиненного ущерба. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверочных мероприятий.

«Водитель имеет водительский стаж 1,5 года. За этот период он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения», — отметили в Департаменте полиции Костанайской области.