Mercedes влетел в бутик в Костанае

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Абая с участием автомобиля Mercedes, полицейские собрали необходимый материал.
«5 октября в ночное время 20-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Абая в направлении от КЖБИ в сторону КСК, при объезде дорожных рабочих, наносивших разметку, не справился с управлением и въехал в один из торговых бутиков», — установили в ведомстве.
В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, на момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают сумму причиненного ущерба. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверочных мероприятий.
«Водитель имеет водительский стаж 1,5 года. За этот период он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения», — отметили в Департаменте полиции Костанайской области.