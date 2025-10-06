Ричмонд
Пострадал человек, сбит 251 дрон. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области. Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Туапсе.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 40 БПЛА сбили над Республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской областью, 20 — над Нижегородской областью, 17 — над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем, по 8 — над Брянской и Тульской областями, 4 — над Рязанской областью, по 2 — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, по 1 — над Липецкой областью и Московским регионом, 62 — над акваторией Черного моря, а также 5 — над акваторией Азовского моря.

Последствия

  • Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
  • Раненых госпитализировали.
  • Загорелось помещение охраны, возгорание ликвидировали.
  • В Нижегородской области один человек получил ранения при падении обломков, сообщил губернатор Глеб Никитин.
  • Его жизни ничто не угрожает, пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
  • В результате падения обломков также произошло несколько возгораний в частном секторе, их оперативно ликвидировали.
  • Повреждения получили стеклопакеты жилых домов и крыша АЗС.
  • Никитин отметил, что ликвидация последствий атаки продолжается, ее координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.
  • Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max, на месте падения обломков БПЛА в Московском регионе работают специалисты экстренных служб.

