Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В массовом ДТП под Камышловом погиб водитель легковушки

На трассе столкнулись Volvo, трактор «МТЗ» и Peugeot Boxer.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Смертельная дорожная авария случилась ранним утром 6 октября на 11-м километре автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. По данным областной ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь в сторону Ирбита, не учел дистанцию до впереди движущегося трактора «МТЗ» в связке с прицепом и допустил с ним столкновение, после которого выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Boxer.

Водитель легковушки погиб на месте до прибытия медиков скорой помощи. Водитель Peugeot доставили в хирургическое отделение больницы города Камышлова.

Состояние водителя, спровоцировавшего массовое ДТП, будет установлено по результатам химико-токсилогической экспертизы.