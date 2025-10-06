В массовом ДТП под Камышловом погиб водитель легковушки

Смертельная дорожная авария случилась ранним утром 6 октября на 11-м километре автодороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда. По данным областной ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь в сторону Ирбита, не учел дистанцию до впереди движущегося трактора «МТЗ» в связке с прицепом и допустил с ним столкновение, после которого выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Boxer.
Водитель легковушки погиб на месте до прибытия медиков скорой помощи. Водитель Peugeot доставили в хирургическое отделение больницы города Камышлова.
Состояние водителя, спровоцировавшего массовое ДТП, будет установлено по результатам химико-токсилогической экспертизы.